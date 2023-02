Arrested Development verschwindet bald bei Netflix

Arrested Development wird im März bei Netflix verschwinden, genau genommen ist das Ende der Comedy-Serie für den 15. März geplant. Und ja, damit sind nicht nur die ersten drei Staffeln von Fox gemeint, sondern auch die letzten zwei von Netflix.

Die Serie wurde damals nach der dritten Staffel eingestellt und dann von Netflix neu zum Leben erweckt, allerdings lief das auch nicht so gut und Staffel 4 und Staffel 5 kamen in einem sehr großen Abstand, Staffel 5 wurde sogar in zwei Parts geteilt.

Arrested Development: Gute Kritiken, kein Erfolg

Arrested Development wurde am Anfang gut aufgenommen und bekam viele gute Kritiken, die ersten drei Staffeln sind für mich bis heute ein Highlight bei Comedy-Serien, allerdings lagen die US-Einschaltquoten immer unter den Erwartungen.

Und da der Neustart bei Netflix scheiterte, wurde die Serie nach der 5. Staffel doch eingestellt. Die Frage lautet nun: Wer wird Arrested Development ab dem 16. März zeigen? Ich würde auf Disney+ tippen, denn Fox gehört ja mittlerweile zu Disney.

Vermutlich wollte man die ersten drei Staffeln nicht mehr lizenzieren, oder Netflix den Preis dafür nicht mehr zahlen. Und ich gehe davon aus, dass Disney daher die letzten beiden Staffeln von Netflix abgekauft hat und bei Disney+ anbieten wird.

Kann man sich meiner Meinung nach durchaus merken, oder in der restlichen Zeit bei Netflix schauen. Vor allem die ersten drei Staffeln sind gut und die letzten zwei sind jetzt auch nicht auf dem Level von Scrubs, sie sind doch noch halbwegs okay.

Spider-Man: Amazon soll neue Serie für Prime Video geplant haben Die Rechte an Spider-Man (und andere Charaktere rund um Spider-Man) an Sony zu verkaufen, war einer der größten Fehler von Marvel. Es ist nämlich einer der lukrativsten Superhelden und Sony verdient sehr gutes Geld mit der Lizenzierung. Neben Disney, die…10. Februar 2023 JETZT LESEN →

-->