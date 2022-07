Asus Zenfone 9: Ein kompaktes Android-Flaggschiff für 2022

Kompakte Android-Flaggschiffe sind eine Seltenheit geworden, doch Asus hat beim letzten Zenfone bemerkt, dass das wohl gut ankam und setzt mit dem Zenfone 9 eine Schippe drauf. Das ist ein Android-Flaggschiff mit Snapdragon 8+ Gen 1.

Das Display ist gerade mal 5,9 Zoll groß und es ist natürlich ein OLED-Panel mit 120 Hz, so wie sich das in der heutigen Zeit gehört. Es gibt bis zu 16 GB RAM und bis zu 256 GB Speicher, aber auf die Versionen und Preise gehe ich dann am Ende ein.

Bei der Hauptkamera setzt Asus auf einen Sensor von Sony (IMX 766), der mit 50 MP auflöst, dazu gibt es noch einen weiteren Sensor mit 12 MP für Ultraweitwinkel-Aufnahmen (Sony IMX 363). Eine dritte Kamera für den Zoom fehlt allerdings.

Was gibt es noch zu wissen? Der Akku umfasst 4.300 mAh, dieser kann mit 30 W geladen werden, Qi für kabelloses Laden fehlt, es gibt eine IP68-Zertifizierung, der 3,5 mm-Klinkenstecker ist noch vorhanden und die ZenTouch-Multifunktionstaste für Einhandbedienung ebenfalls. Basis ist Android 12 (kein Wort zur Update-Politik).

Preise? 8 + 128 GB gibt es für 799 Euro, 8 + 256 GB für 849 Euro und 16 + 256 GB für 899 Euro. Insgesamt gibt es drei Farben: Moonlight White, Starry Blue und

Midnight Black. Allerdings kann man nicht jede Version in jeder Farbe kaufen.

Die Vorbestellungen starten heute und Marktstart ist am 12. August.

Ich mag kompakte Flaggschiffe, aber leider fehlen noch Qi und eine Zoom-Kamera für ein rundes Highend-Paket. Außerdem muss man bei Asus auch immer ganz klar erwähnen, dass man nicht besonders viel Geld für eine gute Update-Politik ausgibt.

