Einen Audi A1 e-tron oder Q2 e-tron wird es nicht geben

Audi ist schon immer als Premiumhersteller bekannt, möchte sich hier aber neu aufstellen und das Portfolio nach oben ausbauen. Daher werden wir in diesem Jahr auch einen Audi Q9 sehen, denn man möchte die Gewinnmarge weiter steigern.

Audi: Kein elektrischer A1 oder Q2 geplant

Es gibt allerdings schlechte Nachrichten, wenn es um kompakte und günstige Modelle von Audi geht. Im Gespräch mit dem Handelsblatt hat Markus Duesmann nämlich verraten, dass der Audi A1 und Audi Q2 keinen Nachfolger bekommen.

Audi wird zu einer rein elektrischen Marke und das bedeutet, dass man einen Audi A1 e-tron oder Audi Q2 e-tron planen müsste. Daran hat man bei Audi allerdings kein Interesse und möchte sich doch lieber auf andere Segmente konzentrieren.

Modelle wie ein Audi Q2 e-tron wären mit der MEB Entry-Plattform, die Volkswagen für einen VW ID.2 nutzen möchte, möglich. Und Audi nutzt ja auch die aktuelle MEB-Plattform für den Q4 e-tron, aber daran hat man dann doch kein Interesse.

Audi: Große SUVs und teure Limousinen

Ich bin ja mal gespannt, wie es mit einem Audi A3 e-tron aussieht. Der wäre als Pendant zum VW ID.3 oder Cupra Born durchaus möglich, deutet sich bisher aber nicht an. Und diese Aussage klingt so, als ob das in absehbarer Zeit nicht passiert.

Große Elektro-SUVs und demnächst auch die ersten Elektro-Limousinen (allerdings auch teuer), das ist die Strategie von Audi für die ersten Elektro-Jahre. Ab 2025 will man rein elektrisch (bei neuen Modellen) unterwegs sein und das ist der Plan.

Mal schauen, was Audi langfristig, also etwa ab 2025 geplant hat. Schaut man sich das aktuelle Verbrenner-Portfolio an, dann wird man sich aber vermutlich von ein paar Modellen trennen müssen, da sie keine elektrische Zukunft bei Audi haben.

