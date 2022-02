Volvo soll weiteren Elektro-SUV für 2024 planen

Volvo hat mit dem XC40 Recharge das erste Elektroauto auf den Markt gebracht und mit dem Volvo C40 Recharge folgt jetzt das zweite Modell. Es handelt sich in beiden Fällen um Elektro-SUVs und es sind wohl noch weitere SUVs geplant.

Sowas wie ein Volvo XC20 Recharge soll ebenfalls geplant sein und dann gibt es da noch das neue Spitzenmodell, quasi einen Volvo XC90 Recharge. Wobei Volvo hier letztes Jahr verraten hat, dass die Elektroautos bald anders heißen werden.

Volvo plant wohl fünf Elektro-SUVs bis 2024

Bei Volvo will man zwar nicht nur Elektro-SUVs bauen, aber es ist bereits das fünfte Modell laut Automotive News Europe in Planung. Es soll sich zwischen einem XC60 und XC90 einordnen, eine Elektro-Plattform nutzen und gegen 2024 kommen.

Falls das alles so stimmt, dann hat Volvo in etwas mehr als zwei Jahren also fünf Elektro-SUVs im Sortiment. Wenn es nicht sogar noch mehr werden, denn der C40 ist auch nur ein Ableger des XC40 und sowas könnte noch häufiger geplant sein.

Ich verstehe den SUV-Trend und SUVs sind bei Volvo schon länger im Fokus, aber ich bin auch gespannt, ob wir vor 2025 überhaupt mal eine Limousine oder etwas in dieser Art sehen werden. Derzeit deutet sich so ein Schritt allerdings nicht an.

