Audi e-tron: Neues Konzept debütiert nächste Woche

Mercedes-AMG bereitet sich auf die Elektromobilität vor

Die AMG-Sparte von Mercedes-Benz wird in diesem Jahr in die Elektromobilität einstiegen, und zwar mit ersten Hybrid-Modellen. Hier gibt es einen neuen und nur für Mercedes-AMG entwickelten Elektromotor, der auf 70 kW (95 PS) kommt. In der Spitze sind auch…1. April 2021 JETZT LESEN →