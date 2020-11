Audi RS e-tron GT: Kein Porsche Taycan, aber so teuer wie einer

Audi wird im Frühjahr 2021 den e-tron GT ins Rennen schicken und dieses neue Sportauto nutzt die gleiche J1-Plattform, wie der Porsche Taycan. Er sieht auch sehr ähnlich aus und die Ähnlichkeiten sind fast überall zu sehen. Es ist aber kein Porsche, sondern ein Audi, so Dennis Schmitz von Audi gegenüber Autocar.

Diese Aussage kann man positiv und auch negativ einordnen. Wer Audi mag, der wird sicher den e-tron GT bevorzugen. Ich finde das kantige Design, auch wenn wir weiterhin nur die Vorserienversion sehen, etwas schöner, als das vom Taycan.

Unter der Haube gibt es auch viele Gemeinsamkeiten, wie den Akku mit 83,7 kWh (netto) und die Reichweite von knapp 400 km nach WLTP-Standard. Audi nutzt im e-tron GT zwei Elektromotoren (den Taycan gibt es ab 2021 auch als Version mit einem Motor) und bietet den Audi e-tron GT und den Audi RS e-tron GT an.

Der Audi RS e-tron GT ist das neue Flaggschiff von Audi und kommt mit 590 PS, beim Start kann man auch kurzzeitig auf 637 PS zugreifen. Beim Porsche Taycan kennen wir sowas ähnliches auch, Launch Control bietet mehr Power beim Start.

Der Audi RS e-tron GT ordnet sich damit zwar über dem Porsche Taycan 4S mit 530 PS ein, allerdings spielt er in einer Liga mit dem Porsche Taycan Turbo und ist ein gutes Stück vom Porsche Taycan Turbo S (761 PS) entfernt. Bei Autocar wollte man wissen, warum das so ist und ob es eine bessere Version geben könnte.

Audi schließt das nicht aus, will aber noch nicht über die Zukunft sprechen. Und warum besitzt der Taycan mehr Power? Da gibt es folgende Aussage von Audi:

If you look at the Audi range, what we have built here is the most powerful RS that we’ve ever had in terms of acceleration, in terms of horsepower, of kilowatts. This was important for us: to show the electric spearhead for Audi. That’s why we chose this positioning. It fits in more with the gran turismo idea. If you drive it, you will see there’s more than enough performance. It fits perfectly in the Audi portfolio.