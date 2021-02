Audi: „Wir meinen es sehr, sehr ernst“

Audi verspricht „richtig coole Autos“ für die kommenden Jahre und meint es mit Blick auf die rein elektrische Zukunft „sehr, sehr ernst“. Das hat Markus Duesmann diese Woche in einem ausführlichen Interview mit Business Insider verraten.

In den letzten Tagen hat unter anderem Ford bekräftigt, dass man bis 2030 ein rein elektrisches Unternehmen in Europa sein möchte. Audi will sich da nicht konkret festlegen, gibt aber an, dass man bis 2030 mit einem Anteil von 50 bis 60 Prozent bei den rein elektrischen Modellen rechnet. Das sei laut Audi ein realistisches Ziel.

Der Konzern befindet sich im Wandel, doch abgesehen von teuren SUVs und einem GT-Sportwagen hat Audi noch nicht viel bei rein elektrischen Modellen zu bieten. Die sollen jetzt kommen, unter anderem auch mit Projekt „Artemis“. Hier plant man ein wegweisendes Elektroauto, welches ab Ende 2024 verkauft werden soll.

Audi: Apple und Google nicht unterschätzen

Neben Markus Duesmann war auch Alexander Hitzinger im Interview zu Gast, der vor ein paar Jahren an Projekt „Titan“ bei Apple gearbeitet hat. Natürlich darf er nicht über das Projekt sprechen, aber er würde Apple nicht unterschätzen. Apple kann „aus dem Vollen schöpfen“ und auf unglaubliche Summen zurückgreifen.

Das trifft laut Hitzinger auch auf Google zu, die „sicherlich auch weiterführende Ambitionen“ in diesem Markt haben. Bei Audi (und der Volkswagen AG) sind nicht nur die alten Autohersteller auf dem Schirm, sondern auch die Neueinsteiger.

