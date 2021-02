Elektroauto von Apple: Gespräche mit Kia laufen wohl noch

Hyundai gab Anfang 2021 bekannt, dass man sich im Gespräch mit Apple befindet und es wird seit einigen Wochen berichtet, dass Apple ein Elektroauto bauen will. Vor ein paar Tagen gab Hyundai dann bekannt: Man spricht nicht mehr mit Apple.

Es wäre nicht das erste Dementi, bei dem sich später herausstellt, dass es doch stimmt. Und wie Reuters berichtet, gibt es weiterhin Gespräche zwischen Apple und Kia. Kia sollte das Elektroauto für Apple bauen und nicht Hyundai selbst.

Apple und Kia: Die „letzte Meile“

Medien aus Südkorea berichten, dass ein elektrisches Fahrzeug für Kunden eventuell vom Tisch ist, aber die beiden Unternehmen könnten dennoch irgendwie zusammenarbeiten. Sollte Apple den Weg gehen und ein eigenes Elektroauto auf den Markt bringen wollen, dann benötigt man immerhin sehr viele Partner.

Es ist auch davon die Rede, dass sich Apple und Kia über „die letzte Meile“ in den aktuellen Diskussionen unterhalten. Gut möglich, dass also vielleicht auch sowas wie ein elektrischer und autonomer Bus mit einem passenden Dienst diskutiert wird. Hier könnten die beiden Unternehmen wirklich ihre Stärken bündeln.

Apple und Kia sollen jedenfalls Ende 2020 eine Absichtserklärung unterzeichnet haben, welche eine mögliche Zusammenarbeit in 8 Sektoren umfasst. Was die Einschätzung so schwierig macht: Wir wissen eigentlich gar nicht, was Apple genau möchte. Das Thema dürfte uns 2021 aber noch eine Weile beschäftigen.

