Audi bestätigt kompakte Elektroautos

Aktuell liegt der Fokus bei Audi komplett auf der Elektromobilität, aber diese ist sehr teuer und man muss schon einen SUV oder Sportwagen mögen, wenn man ein Elektroauto bei Audi kauft. Und das wird auch noch eine ganze Weile so bleiben.

In den kommenden Monaten wird der Fokus auf aktuellen Modellen wie dem Q4 e-tron und e-tron GT liegen, dazu kommen ein A6 e-tron und Q6 e-tron. Teure SUVs, Limousinen und Kombis sind in absehbarer Zeit die Zielgruppe der VW-Marke.

Audi plant kompakte Elektroautos

Im Gespräch mit der Automobilwoche hat Oliver Hoffmann diese Woche verraten, dass Audi allerdings auch kompakte Elektroautos plant – sogar im A-Segment. Er wollte natürlich noch keine Details nennen, aber da wird etwas von Audi kommen.

Die aktuelle MEB-Plattform nutzt Audi jedenfalls noch nicht für kompakte Autos, sowas wie ein Audi A3 e-tron wäre damit allerdings möglich. Gegen 2024 wird eine weitere Version der MEB-Plattform kommen, die für noch kompaktere Autos (wie einen VW ID.2) gedacht ist. Oliver Hoffmann wollte nicht sagen, ob Audi dabei ist.

Elektroautos wie ein Audi A1 e-tron, Audi A3 e-tron, Audi Q1 e-tron und Co. wären also möglich und Audi arbeitet daran, immerhin will man bis 2027 alle Bereiche elektrifiziert haben. Die kompakten Modelle dürften aber als Letztes kommen.

Ich kann die Strategie der Volkswagen AG verstehen, aber Audi hat langsam echt genug Elektro-SUVs, etwas mehr Vielfalt wäre schön. Mal schauen, ob Audi bei den kommenden Messen in diesem Jahr vielleicht mehr Details dazu nennen möchte.

