VW ID.2 soll komplett überarbeitet werden

Volkswagen präsentierte im Sommer letzten Jahres den VW ID. Life, ein erstes Konzept für einen möglichen VW ID.2, der 2025 kommen soll. Doch laut einem Bericht der Automobilwoche ist das Konzept in Wolfsburg komplett durchgefallen.

Man war nach der Ankündigung im Rahmen der IAA nicht zufrieden und auch das Feedback war nicht so positiv, wie man sich das erhofft hatte. Daher wird der VW ID.2 (so soll er laut Quelle am Ende heißen) jetzt nochmal komplett überarbeitet.

-->

Statt eines Retro-Looks soll es eine moderne Optik für den VW ID.2 geben, bisher ist aber noch unklar, wie diese aussieht. Am Plan ändert sich aber nichts, es ist weiterhin 2025 angepeilt. Und kurz nach dem VW ID.2 soll ein VW ID.2 X kommen, eine kompakte Elektro-SUV-Version. Also quasi ein rein elektrischer VW T-Cross.

Eckdaten für die Kompaktklasse der Zukunft? Bis zu 172 kW (234 PS), ein Akku mit 57 kWh und 400 km WLTP-Reichweite. Mehr Details gab es auf der IAA noch nicht.

Ich finde diese Entscheidung ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, angeblich soll es mehr in Richtung VW Polo gehen. Das Konzept sagte mir jedenfalls auch nicht so zu. Mal schauen, wann Volkswagen den neuen VW ID. Life vorstellen möchte.

VW ID Buzz: Volkswagen nennt Details zum Elektro-Bulli Der Bulli wird elektrisch und der VW ID Buzz wird 2022 im Fokus von Volkswagen stehen, wenn es um Marketing geht. Der elektrische Mini-Bus ist vielleicht nicht das Volumenmodell der Marke, dafür aber eben ein sehr emotionales Elektroauto. Daher geht…21. Februar 2022 JETZT LESEN →

-->