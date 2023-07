Audi Q6 e-tron: Das vielleicht wichtigste Elektroauto von Audi

Audi kam in den letzten Wochen nicht gut weg, denn es war von interner Kritik die Rede und man musste sich bei der Volkswagen AG sogar eingestehen, dass das eigene Portfolio an Plattformen nicht reicht und man daher in China einkaufen wird.

Daher muss der neue Audi Q6 e-tron abliefern, denn es wird das Vorzeigemodell der Marke. Nicht nur, weil es die beliebteste Fahrzeugklasse in diesem Segment ist, sondern weil der Q6 mit einer ganz neuen Elektro-Plattform auf den Markt kommt.

Audi: Startschuss für die PPE-Plattform

Diese nennt sich PPE und wurde zusammen mit Porsche entwickelt, die parallel dazu den vollelektrischen Macan bringen werden. Wie beim Porsche Taycan und Audi e-tron GT werden das also sehr ähnliche Elektroautos unter der Haube sein.

Zum Start gibt es den Audi Q6 e-tron mit 402 PS und 535 Nm und dazu kommt direkt noch ein Audi SQ6 e-tron mit 517 PS und 820 Nm. Beide Modelle haben zwei Elektromotoren, eine Einsteigerversion und ein RS-Modell folgen dann später.

Die offizielle Reichweite ist noch nicht bekannt, aber die 600 km soll der 100 kWh große Akku erreichen. Es handelt sich um eine 800 Volt-Plattform, geladen wird mit bis zu 270 kW. Eine Sportback-Version ist übrigens auch noch für 2024 geplant.

Audi hat erste Medien einen Prototyp fahren lassen, vermutlich auch, um schon jetzt das Marketing anzukurbeln. Die News rund um die Plattform aus China kamen nicht gut an. Allerdings fehlen eben noch sehr viele Details zum neuen Audi Q6.

Audi: Keine Details zu Android Automotive

Mich interessiert zum Beispiel in erster Linie das Infotainment, denn da setzen Audi und Porsche mit der PPE-Plattform auf Android Automotive. Das wurde noch nicht gezeigt. Die Weltpremiere des SUVs soll allerdings noch in diesem Jahr folgen.

Eigentlich waren der Audi Q6 e-tron und E-Macan von Porsche mal für 2022 im Gespräch, dann für 2023 und sie werden zwar in diesem Jahr gezeigt, kommen aber erst 2024. Das wirft eine Frage auf: Was ist jetzt mit dem Audi Q8 e-tron?

Ja, der ordnet sich theoretisch über dem Audi Q6 e-tron ein, dieser ist aber mit 4,8 Meter nicht viel kürzer und bietet im Innenraum den Vorteil einer Elektro-Plattform. Und da er sicher etwas günstiger sein wird, ist das sicher der bessere Elektro-SUV.

Der Audi Q6 e-tron dürfte das wichtigste Elektroauto der letzten und der nächsten Jahre bei Audi werden. Wann folgt die Ankündigung mit allen Details? Nicht mehr zur IAA im September (daher die Preview), aber dafür ein paar Wochen später.

Das Image „Vorsprung durch Technik“ ist bei Audi derzeit jedenfalls doch etwas angekratzt und mit diesem Elektroauto muss Audi zeigen, dass das noch stimmt.

