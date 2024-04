Audi: „Wir werden alle elektrisch fahren“

In einigen Regionen ist die Nachfrage nach Elektroautos in diesem Jahr ein bisschen eingebrochen, weil einige Prämien ausgelaufen sind und (wie hier in Deutschland) spontan beendet wurden. Daher schwenken Marken wie Mercedes derzeit etwas um.

Doch Gernot Döllner von Audi sieht das entspannt und glaubt nicht, dass das jetzt wieder ein Schritt zurück zum Verbrenner ist. Eine Transformation kann „hier und da schwanken, aber die große Linie ist und bleibt: Wir werden alle elektrisch fahren“.

Es geht jetzt darum, sich „nicht verunsichern lassen“, denn „das ist der Weg, das ist technologisch klar“. Audi rechnet damit, dass vor allem 2026 ein großer Rückgang bei Verbrennern ansteht und auch wenn sie bleiben, für viele lohnt sich das nicht mehr.

Audi hält daran fest und möchte schon ab 2033 keine Verbrenner mehr verkaufen, der letzte Verbrenner kommt dann 2026 und ist wohl ein neuer Audi Q7. Aktuell baut man, beginnend mit dem neuen Audi Q6 e-tron, ein neues Elektroauto-Portfolio auf.

