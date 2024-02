Mercedes entdeckt die Liebe zum Verbrenner wieder

Mercedes war eine der ersten Marken, die offen in die Elektromobilität gestartet sind und große Ziele hatten. Es gab direkt eine Elektro-Plattform, man setzte direkt eine elektrische S-Klasse um und ab 2025 sind drei Elektro-Plattformen geplant.

Doch mit dem Rückgang der Nachfrage kommt auch der Dämpfer bei Mercedes und Ola Källenius spricht mittlerweile anders über Elektroautos. Er geht nicht mehr davon aus, dass die Marke den Wechsel bis 2030 in Europa durchziehen kann.

Das Wachstum der Elektroautos könnte 2024 stagnieren und man peilt die 50 Prozent Elektro-Anteil nicht mehr für 2025, sondern nur noch für die zweite Hälfte des Jahrzehnts an. Und das, obwohl bald ein sehr wichtiges Elektroauto ansteht.

Mercedes wirbt wieder für Verbrenner

Diese Entwicklung führt dazu, dass der Chef der Marke wieder mehr für Verbrenner wirbt und die Liebe für diese Technologie neu entfacht wurde. Im Gespräch mit Bloomberg verriet Ola Källenius, dass sich bei den Verbrennern sehr viel tun wird.

Es sei fast so, als ob „man 2027 ein komplett neues Lineup“ haben wird. Eine neue Plattform wurde zwar nicht angekündigt, aber man scheint doch noch einmal mehr in die aktuelle Technologie zu investieren, damit man bis nach 2030 gerüstet ist.

Die Transformation der Branche wird „Höhen und Tiefen“ haben und Mercedes hat letztes Jahr vom Nachfragestau profitiert, in diesem Jahr sieht der Ausblick nicht ganz so gut aus. Doch liegt es wirklich am Markt oder liegt es eher an der Marke?

Konkurrent BMW rennt Mercedes mittlerweile bei Elektroautos davon und von dort hört man ganz andere Töne. Es liegt also vielleicht nicht an Elektroautos, es könnte an Elektroautos von Mercedes liegen, die bei den Kunden nicht so gut ankommen.

Meine Vermutung: Die Qualität der Elektro-Plattform und der EQ-Modelle ist nicht gut genug für den neuen Anspruch auf noch mehr Luxus. Das funktionierte in der Pandemie und Chipkrise, aber da gab es keine „normale“ Nachfrage bei Autos.

