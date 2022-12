Wie schlägt sich Avatar 2 bisher im Kino?

Schaut man sich das aktuelle Marketing rund um Avatar 2: The Ways of Water an, dann entstehen hohe Erwartungen. James Cameron hat einige der erfolgreichsten Filme aller Zeiten produziert, wird dieser Film die anderen in den Schatten stellen?

Avatar 2: Guter Start, aber kein Rekord

Das wird sich noch zeigen, denn am ersten Wochenende blickt man „nur“ auf 434,5 Millionen Dollar bei den Einnahmen. Ein Rekord ist das also nicht. Da wir uns in einer Pandemie befinden, hinkt der Vergleich vielleicht, aber auch da gab es schon einen erfolgreicheren Film (Spider-Man: No Way Home). Und das sogar vor einem Jahr.

Ich würde das aber dennoch als sehr starken Start einordnen, denn es gab zwar etwas höhere Erwartungen, aber Avatar funktioniert vermutlich anders, als die Filme, mit denen man (auch ich) den Film vergleicht. Kinofilme mit Comichelden sind oft sehr stark am ersten Wochenende, fallen dann aber gerne extrem ab.

Avatar hatte damals auch keine Chance gegen Iron Man und Batman (The Dark Knight) am ersten Wochenende, hielt sich dann aber extrem lange in den Charts und teilweise viele Woche auf dem ersten Platz. Ich gehe davon aus, dass das hier auch der Fall sein ist und Avatar 2 über die Feiertage an der Spitze bleiben wird.

Spannend wird also, wie lange der Erfolg von Avatar 2 anhält. Avatar 1 kommt auf fast 3 Milliarden Dollar Umsatz und ich bin wirklich gespannt, ob Avatar 2 diesen Meilenstein als erster Film knackt. Möglich wäre es, denn das ist ein guter Start für so einen Film. Doch die kommenden Wochen werden bei Avatar 2 entscheidend sein.

James Cameron über die Zukunft von Avatar Avatar ist bis heute der erfolgreichste Film aller Zeiten. Gut, man hat etwas getrickst und Avatar erneut in die Kinos gebracht - mehrmals - aber so ist der Stand. Nach vielen Jahren werden wir in diesem Jahr dann auch endlich…2. Dezember 2022 JETZT LESEN →

-->