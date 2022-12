James Cameron über die Zukunft von Avatar

Avatar ist bis heute der erfolgreichste Film aller Zeiten. Gut, man hat etwas getrickst und Avatar erneut in die Kinos gebracht – mehrmals – aber so ist der Stand. Nach vielen Jahren werden wir in diesem Jahr dann auch endlich Avatar 2 im Kino sehen.

Für 2024 ist dann direkt Avatar 3, für 2026 noch Avatar 4 und für 2028 sogar Avatar 5 geplant. James Cameron liebt die Welt rund um Avatar, das ist sein großes Lebenswerk. Und nach Avatar 5 ist womöglich auch noch nicht Schluss damit.

James Cameron und die Liebe zu Avatar

Im Interview mit The Hollywood Reporter hat er verraten, dass er offen für Avatar 6 oder sogar Avatar 7 wäre. Sofern es die Menschen wollen und das Alter mitspielt.

Interessant ist auch, wie tief James Cameron in dieser Welt steckt. In Avatar 2 gibt es einen Zeitsprung direkt am Anfang und er hat für den Übergang, der nicht im Film zu sehen sein wird, ein eigenes Script geschrieben. Diese Geschichte wird als Comic-Reihe erscheinen, den Anfang macht Band 1 schon jetzt am 6. Dezember.

Avatar als Serie bei Disney+ möglich

Wäre es da nicht naheliegend, dass Disney eine Serie für Disney+ bestellt? Wäre es, aber das möchte James Cameron aktuell noch nicht. Die Avatar-Filme sind extrem teuer und obwohl das Budget bei Serien steigt, bei Kinofilmen ist es noch höher.

Doch die Welt entwickelt sich weiter und wer weiß, wenn die Technik nach Avatar 5 günstig genug ist, dann würde er das nicht ausschließen. Klingt nach einem großen Universum rund um Avatar, was lukrativ ist. Disney freut sich, aber James Cameron betont, dass ihm das nicht wichtig sei. Er will doch nur „coole Filme produzieren“.

