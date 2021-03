AVM FRITZ!Box 7490 erhält ein Labor-Update

AVM versorgt seit einiger Zeit verschiedene weit verbreitete FRITZ!Box-Modelle mit einem Labor-Update. Heute ist nun ein weiteres Modell mit einer neuen Labor-Firmware an der Reihe. So erhält die FRITZ!Box 7490 ab sofort auch das neue Labor-Update.

Die FRITZ!Box 7490 bekommt die Labor-Version 07.24-87308 verpasst. Den Download der neuen Vorab-Firmware gibt es auf dieser Seite bei AVM und alle Neuerungen findet ihr hier.

Wer bereits eine Labor-Version auf seiner FRITZ!Box einsetzt, sollte die neue Version automatisch angeboten bekommen. Die letzte stabile Firmware für diese Box ist FRITZ!OS 7.21.

Weitere Verbesserungen ab FRITZ!OS 7.24-87308

WLAN:

Behoben – Die Legende unterhalb der Grafik “Belegung der WLAN-Kanäle” wurde nicht einzeilig dargestellt (Seite “WLAN / Funkkanal”)

Telefonie:

Behoben – Nach Bearbeiten von CompanyFlex Cloud PBX-Rufnummern wurden diese Nummern nicht mehr registriert

Behoben – Keine Anzeige von Rufsperren, wenn in diesen ein Eintrag ohne Rufnummer enthalten war

Behoben – Suche im Telefonbuch war nach Name möglich, aber nicht nach Rufnummer

Behoben – Einrichtung der internen Faxfunktion nicht möglich, wenn im Telefonbuch ein Eintrag ohne Rufnummer enthalten war

Behoben – Dreierkonferenz über ein analoges Telefon funktionierte in vereinzelten Fällen nicht

Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 7.24-87308 (innerhalb FRITZ! Labor)

Heimnetz:

Verbesserung – Anzeige der Netzwerkverbindungen für größere Netzwerke optimiert

Behoben – Ändern von Einstellungen in den Geräte-Details bestimmter Netzwerkgeräte erzeugte eine unpassende Fehlermeldung