AVM FRITZ!DECT 301 und 302: Smarte Heizkörperregler zum Schnäppchenpreis

MediaMarkt Saturn verkauft aktuell die smarten Heizkörperregler AVM FRITZ!DECT 301 und 302 jeweils im Dreierpack zum Angebotspreis.

Für drei AVM FRITZ!DECT 301 möchte man 119 Euro haben und für das Dreierpack AVM FRITZ!DECT 303 ruft man 159 Euro auf – jeweils versandkostenfrei!

Kalte Räume lassen sich den Geräten auf Wunsch mittels Boost-Funktion schneller aufwärmen. Die Frostschutz-Funktion regelt auf Tastendruck die Heizung herunter. Die Kindersicherung, die am Gerät per Tastenkombination aktiviert wird, verhindert unbeabsichtigtes Verstellen. Und über einen niedrigen Batteriestand oder Verbindungsabbruch werden Nutzer automatisch per Push Service informiert.

Zum Angebot bei Saturn →

Eckdaten FRITZ!DECT 302

Neuester, intelligenter AVM-Heizkörperregler für das Heimnetz

Steuert automatisch und präzise die Raumtemperatur

E-Paper-Display mit sehr guter Lesbarkeit, energieeffizient, in 90-Grad-Schritten drehbar

Per Funkstandard DECT ULE sicher im Heimnetz eingebunden

Hilft Energie einzusparen und verringert damit die Heizkosten

Einfaches Einrichten über FRITZ!Box, bequeme Steuerung per FRITZ!App Smart Home, Browser

Per MyFRITZ!-Dienst (FRITZ!App Smart Home, Browser) von unterwegs steuerbar

Fenster-auf-Erkennung, Tastensperre, Kalkschutzfunktion

Boost-Funktion für schnelles Aufheizen

Manueller Heizstopp mittels Frostschutz-Funktion

Leichtes Anbringen an gängigen Heizkörperventilen

Push-Mail-Funktion informiert über Status von Funkverbindung und Batteriestand

Update-fähig für neue Funktionen

Drei AA-Batterien im Lieferumfang enthalten

Voraussetzung: FRITZ!Box mit DECT-Basis

Eckdaten FRITZ!DECT 301

DECT-ULE Heizkörperregler mit intelligenter Schaltung

E-Paper-Display: sehr gute Lesbarkeit dank hohem Kontrast, energieeffizient

Sicher verschlüsselt per Funkstandard DECT ULE im Heimnetz eingebunden

Steuert automatisch und präzise die Raumtemperatur

Hilft Energie einzusparen und verringert damit die Heizkosten

Einfaches Einrichten über FRITZ!Box, bequeme Steuerung über PC und mobile Geräte

Per MyFRITZ!-Dienst (App, Browser) von unterwegs steuerbar

Fenster-offen-Erkennung, Tastensperre, Kalkschutzfunktion

Update-fähig für neue Funktionen

