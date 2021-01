Baidu wird Elektroautos entwickeln

Der ein oder andere von euch wird Baidu kennen, es handelt sich um die größte Suchmaschine aus China und gehört zu den weltweit am meisten aufgerufenen Seiten (u.a. da Google in China verboten ist). Nun möchte der Gigant einen neuen Markt erobern und wird wie andere bald in die Elektromobilität einsteigen.

Man hat zum Start in die neue Woche offiziell bekannt gegeben, dass man von nun an Elektroautos entwickeln, verkaufen und vermarkten möchte. Als strategischen Partner hat man sich die Zhejiang Geely Holding Group gesucht, die unter anderem Autos für Volvo bauen. Man selbst wird sich auf die Software fokussieren.

At Baidu, we have long believed in the future of intelligent driving and have over the past decade invested heavily in AI to build a portfolio of world-class self-driving services. China has become the world’s largest market for EVs, and we are seeing EV consumers demanding next generation vehicles to be more intelligent.