Batman, Harry Potter und mehr: Warner und Amazon planen neue Serien

Kommentar: Andor ist der beste Star-Wars-Content seit vielen Jahren

Disney und Lucasfilm haben Star Wars in den letzten Jahren ausgeschlachtet und in meinen Augen ging das auf Kosten der Qualität. Es gab nur noch ganz wenige Ausnahmen, die mir gefallen haben, The Mandalorian gehört dazu. Doch selbst die guten Filme…30. November 2022 JETZT LESEN →