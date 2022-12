Batterie-Wechselstationen für Elektroautos: NIO und EnBW machen gemeinsame Sache

Der Autobauer NIO und EnBW erweitern im Rahmen einer groß angelegten Partnerschaft die Lademöglichkeiten für E-Autos in Deutschland.

Und das ist der Deal: NIO-User können zukünftig an bis zu 20 Schnellladeparks im EnBW „HyperNetz“ ihre Batterien tauschen lassen, unter anderem in Herleshausen (Hessen) und Großburgwedel (Niedersachsen). Dafür errichtet NIO an den Schnellladestandorten der EnBW seine „Power Swap Stations“ (PSS), also Wechselstationen.

Mit dieser Technologie- und Energielösung wird die leere Batterie von NIO Fahrzeugen vollautomatisch „in rund fünf Minuten“ durch eine geladene ausgetauscht. Die Partner planen, zukünftig weitere EnBW-eigene Schnellladestandorte mit NIO Power Swap Stations auszustatten.

Bis zu 312 „Swaps“ pro Tag

Eine Power Swap Station hat in etwa die Größe einer Doppelgarage und ist später für maximal 312 „Swaps“ am Tag ausgelegt. Bis zu 13 Batterien werden mit 40kW bis 80 kW geladen. Die Zusammenarbeit soll zudem in weiteren Bereichen, wie z. B. beim Energiemanagement, intensiviert werden.

Der Marktstart von NIO in Deutschland erfolgte Anfang Oktober. NIO bietet Abo-Modelle als auch Kaufoptionen für die hierzulande angebotenen Fahrzeuge NIO ET7, NIO EL7 und NIO ET5.

