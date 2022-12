Volkswagen plant einen elektrischen VW Tiguan

Volkswagen kündigte gestern MEB+ an, eine Weiterentwicklung der MEB-Plattform für Elektroautos. Außerdem gab man bekannt, dass das Stammwerk in Wolfsburg in den Fokus rückt und man sich jetzt auch dort auf Elektroautos konzentrieren will.

Die Zentrale der Volkswagen AG bekommt zum Beispiel ab 2023 auch den VW ID.3, allerdings ist noch mehr geplant. Thomas Schäfer möchte auch einen elektrischen Tiguan bauen lassen, der dann bereits MEB+ nutzt und das SUV-Portfolio ergänzt.

Für das E-SUV wird Volkswagen die Weiterentwicklung des erfolgreichen Elektrobaukastens MEB, den MEB+, nutzen. Der MEB hat noch viel Potenzial. Unser Ziel ist es, die Plattform auf das nächste Level zu heben. Dafür investieren wir substanziell in ihre Aufwertung. Mit dem MEB+ sind wir dann für die nächsten Jahre hervorragend aufgestellt.

Wozu ein elektrischer VW Tiguan?

Ein elektrischer VW Tiguan hat sich schon letzten Monat angedeutet, aber mit Blick auf den VW ID.4 und VW ID.5 wüsste ich nicht, wie dieser das Portfolio ergänzen soll. Ein Tiguan ist in etwa so groß wie die beiden Elektro-SUVs, warum der Schritt?

Wir werden sehen, wie sich Volkswagen das vorstellt. Der Tiguan ist jedenfalls der Bestseller der Marke und vielleicht hat man einfach nur Panik, dass diese Name mit der Elektromobilität ausstirbt. Vielleicht ersetzt er auch den aktuellen VW ID.4.

Nach der Entlassung von Herbert Diess wird bei Volkswagen jedenfalls einiges auf den Kopf gestellt, man denkt ja auch über einen elektrischen Golf nach, obwohl es den VW ID.3 gibt. Hoffen wir mal, dass man sich jetzt nicht komplett verzettelt.

Wann kommt der elektrische Tiguan? Das wollte Volkswagen nicht sagen, aber ich gehe davon aus, dass die Planung jetzt beginnt und das bis 2025 dauert. Das klingt nach einem wichtigen Projekt für Thomas Schäfer, der dieses Modell angeblich im Portfolio sehen möchte. Mal schauen, ob wir auf der IAA 2023 eine Preview sehen.

