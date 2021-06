Beats Buds Studio mit ANC offiziell vorgestellt

Beats hat heute einen neuen In-Ear-Kopfhörer vorgestellt, den wir in den letzten Wochen häufig gesehen haben. Ab Sommer wird es die Beats Buds Studio in Rot, Schwarz und Weiß geben und der Preis in Deutschland liegt bei 149,95 Euro.

Interessant finde ich, dass es in dieser Preisklasse eine IPX4-Zertifizierung und auch ANC (Aktives Noise Cancelling) gibt. Natürlich wird auch 3D Audio bei Apple Music unterstützt, immerhin ist Beats seit Jahren eine Marke von Apple.

Die Akkulaufzeit liegt bei 5 Stunden mit ANC und 8 Stunden ohne ANC, mit Case gibt es dann jeweils zwei weitere Ladungen. Zur Steuerung gibt es eine physische Taste, was ich ja immer etwas angenehmer, als eine Touch-Steuerung finde.

Der Fokus lag auf einem möglichst kompakten Design, ein Ohrteil ist auch gerade mal 5 Gramm leicht. Sieht nach einem interessanten Kopfhörer aus und ich hätte bei der Preisklasse nicht gedacht, dass wir sogar schon ANC bekommen.

Weitere Informationen gibt es auf der Webseite von Beats.

