Ben Stiller: Apple „ist wirklich seltsam“

Wie viele Nutzer hat Apple bisher für TV+ begeistern können? Wie viele haben ein kostenloses Abo? Wie viele zahlen aktiv dafür? Wie häufig werden die Inhalte bei der Plattform geschaut? Apple schweigt gerne, wenn man nicht überzeugen kann.

Der Fokus liegt mittlerweile nur noch auf dem Umsatz der Sparten und nicht mehr auf den aktiven Nutzern. Interessant ist aber, dass selbst die Partner von Apple bei TV+ keinen Einblick bekommen. Ben Stiller bezeichnet das als „wirklich seltsam“.

Seine TV-Show „Severance“ (ganz große Empfehlung, eine der besten Serien für mich in diesem Jahr) kam gut an und das Panel bei der Comic-Con war sehr gut besucht. Apple möchte ihm aber nicht mitteilen, wie die Zahlen genau aussehen.

Es ist eine Sache, wenn man Zahlen vor der Öffentlichkeit geheim hält, aber für die Produzenten kann sowas wichtig sein. Wie viele Nutzer einer Plattform schauen die Serie überhaupt? Schauen sie die Serie bis zum Ende? Was kann man hier und da vielleicht noch optimieren? Diese Daten bekommt selbst Ben Stiller nicht von Apple.

Was wir wissen: Severance kam so gut an, dass es eine zweite Staffel bei Apple TV+ geben wird. Es ist bisher allerdings noch unklar, wann diese veröffentlicht wird.

