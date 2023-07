Bereit für „die echte Welt“: Cupra plant neues Elektroauto

Cupra will mit dem DarkRebel einen ganz neuen Weg einschlagen und hat das Elektroauto im April als sehr abstraktes Konzept präsentiert. Ihr könnt es weiter unten sehen. Seit dem hat man sich Community-Feedback im Metaverse geholt.

Die Idee war, dass Nutzer im „Metahype“ von Cupra ihr Feedback zum Auto geben und eigene Ideen einreichen konnten. Und das kam laut Cupra gut an, insgesamt gab es über 270.000 Konfigurationen des DarkRebel, die auch eingereicht wurden.

Und sie „alle beeinflussen das endgültige Design des realen Showcars“, so Cupra in einer aktuellen Pressemitteilung. Genau das sei nun der Plan, denn der DarkRebel ist „bereit für den Schritt in die echte Welt“. Wann? Das sagt Cupra noch nicht.

Schauen wir mal, denn das Konzept ist wirklich ein Konzept, welches weit von der Realität entfernt ist. In den letzten Jahren haben sich die Konzepte zwar nach und nach den Serienversionen angepasst, der DarkRebel ist aber eine reine Studie.

Zukunft von Volkswagen: So will VW wieder die Nummer 1 werden Zu teure Elektroautos, Software-Probleme zum Start der ID-Flotte, nicht mehr die Nummer 1 der Welt und schon gar nicht bei Elektroautos, der Einkauf einer neuen Plattform für Audi, die Volkswagen […]26. Juli 2023 JETZT LESEN →

-->