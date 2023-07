Zukunft von Volkswagen: So will VW wieder die Nummer 1 werden

Zu teure Elektroautos, Software-Probleme zum Start der ID-Flotte, nicht mehr die Nummer 1 der Welt und schon gar nicht bei Elektroautos, der Einkauf einer neuen Plattform für Audi, die Volkswagen AG kämpft derzeit mit dem Wandel der Branche.

Vor allem VW als Aushängeschild musste viel Kritik einstecken und daher hat man sich von Herbert Diess getrennt und Thomas Schäfer auf den Posten gesetzt. Der soll den Karren jetzt aus dem Dreck ziehen, was eine Mammutaufgabe für VW ist.

Volkswagen: Der Plan für die VW-Zukunft

Im Gespräch mit Autocar hat der Chef von Volkswagen, der das Ruder vor etwa einem Jahr übernommen hat, exklusiv verraten, worauf es jetzt ankommt. Viele Dinge sind bereits kommuniziert worden und so sieht der Plan für die Zukunft aus:

Volkswagen möchte wieder eine Marke werden, die Menschen „lieben“. Und zur Wahrheit gehört auch, dass man nicht nur dem Trend der SUVs hinterherrennt (diese wird es natürlich weiterhin geben), sondern auch Modelle entwickelt, die Unikate sind. Wie einen Käfer oder Golf. VW möchte daher auch wieder mehr Hatchbacks und Limousinen auf den Markt bringen.

Mit dem Schritt zu einem modernen Infotainmentsystem hat man es bei VW ein bisschen übertrieben und alles auf Touch umgestellt. Und nicht nur das, es wurde teilweise schlecht umgesetzt. Thomas Schäfer will das nicht hinnehmen und hoffen, dass es die Kunden akzeptieren, es soll geändert werden. Physische Tasten kommen zurück auf das Lenkrad, Regler werden wieder beleuchtet und es gibt neue Bedienelemente wie ein Drehrad in der Mitte. Die Qualität und Anmutung im Innenraum hat gelitten und das will VW nach und nach ändern.

Elektromobilität ist das große Ziel, denn ab 2033 gibt es bei VW keine Verbrenner mehr. Und der letzte davor kommt 2026 (neuer T-Roc) auf den Markt. Das wird ein Kraftakt, denn VW will weiterhin Autos für den Massenmarkt produzieren und das ist bei Elektroautos derzeit schwierig. Doch die Strategie ist darauf ausgelegt und Thomas Schäfer ist zuversichtlich, dass das gelingt.

Thomas Schäfer ist dafür bekannt, dass er eine Marke wieder aufbauen kann und genau das ist das Ziel für Volkswagen. Die Marke gilt nicht mehr als modern und beliebt und das muss sich ändern.

Die Automobilbranche verändert sich schneller als erwartet, so der Chef von VW, und das Tempo wird in den nächsten Jahren noch anziehen. Wer nicht mithalten kann und an alte Technologien glaubt, der wird das Rennen langfristig verlieren.

Volkswagen: Das Problem der hohen Preise

Ich bin gespannt, wie sich die Strategie von Volkswagen unter Thomas Schäfer ab 2024 entfaltet, denn die aktuellen Ankündigungen wurden größtenteils unter dem Vorgänger beschlossen. Die Entwicklung in dieser Branche dauert ein paar Jahre.

In meinen Augen sind vor allem die Kosten bei VW das große Problem geworden, da einige Marken den Fokus auf Wachstum bei Elektromobilität gelegt haben. Und da kann man nicht mithalten, wenn man die gleiche Qualität (oder sogar eine noch schlechtere) zu höheren Preisen anbietet. Der Fokus auf Gewinnmarge ist falsch.

Das heißt nicht, dass Volkswagen kein Geld verdienen soll, aber es ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, um die Gewinnmarge zu steigern, während Tesla und die Konkurrenz aus China auf Wachstum setzen. Wir haben bei den Smartphones gesehen, wie sowas ausgeht. Und ein Auto wechselt man nicht ganz so häufig.

Vor allem der neue VW ID.3 hat mir gezeigt, dass Volkswagen nicht mithalten kann, denn ca. 50.000 Euro für die Kompaktklasse (mit guter Ausstattung, klar) sind zu viel. Da wildert man im Gebiet des weltweit meistverkauften Autos (Tesla Model Y).

Ja, andere Kategorie, aber genau, andere Kategorie. Ein Hatchback sollte wirklich nicht so viel wie ein großer SUV kosten. VW baut nämlich durchaus gute Autos (die Software ist mittlerweile auch okay, nicht gut, aber okay), sie sind nur zu teuer.

Volkswagen: Die alten Denkmuster bei VW

Und man muss weg von alten Denkmustern. Die GTX-Flotte ist zum Beispiel für viele Performance-Fans unattraktiv geworden, da es im Vergleich zur Konkurrenz deutlich weniger Leistung gibt. Wir leben eben nicht mehr im GTI-Zeitalter. Ein VW ID.3 GTX darf also ruhig mit einem Audi e-tron GT mithalten – das muss er sogar.

Knöpfe und ein hochwertiger Innenraum sind ein Anfang, reichen aber nicht, wenn Volkswagen die Transformation erfolgreich meistern möchte. Ich bin mir noch nicht sicher, ob Oliver Blume und Thomas Schäfer die alten Denkmuster ablegen werden.

Dieses Beispiel kann man übrigens auch auf die Software anwenden, denn wieso gibt es für die neuen Elektroautos von Audi und Porsche eine bessere „Premium Software“. Das passt im Jahr 2023 nicht mehr. Doch ich glaube, dass man das erkannt hat, denn Android Automotive kommt jetzt auch für andere VW-Marken.

Und noch ein letzter Punkt: Geschwindigkeit. Mehr Power für GTX-Modelle, Knöpfe auf dem Lenkrad, Android für VW selbst, das darf und muss in Zukunft alles etwas schneller gehen. Doch das ist am Ende natürlich nur meine Meinung zum Thema.

