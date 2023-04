Cupra DarkRebel: Elektroauto soll „der nächste Schritt“ für die Marke werden

Mit dem Cupra Born gibt es bereits ein Elektroauto, der Cupra Tavascan wird das zweite Modell der Marke sein und dann steht der Cupra UrbanRebel ab 2025 an.

Doch wie geht es weiter? Cupra hat einen großen SUV für die Zukunft angedeutet, aber man möchte wohl ganz neue Wege gehen. Neben dem Cupra Tavascan gab es letzte Woche auch sowas wie eine kleine Preview für den neuen Cupra DarkRebel.

Dieser Elektro-Sportwagen soll der „nächste Schritt“ der Marke und die „ultimative Interpretation (der) Vision“ von Cupra sein. Wobei der Cupra DarkRebel „weniger eine Vorschau als vielmehr eine Provokation“ ist, so Wayne Griffiths von Cupra.

Cupra plant einen Elektro-Sportwagen

Die Idee ist in diesem Fall, dass die Fans der Marke die Entwicklung und das Design beeinflussen können, Cupra plant sowas wie einen „Hyperkonfigurator“, in dem man den DarkRebel verändern kann. Und das „ganz ohne die Einschränkungen der physischen Machbarkeit in der materiellen Welt“. Dieser ist aber noch nicht online.

Cupra sammelt dann „die Konfigurationen aller Fans“ und lässt diese in das finale Design einfließen, sofern machbar, dann wird „die physische Version des Cupra DarkRebel Showcar“ präsentiert. Wir wissen aber noch nicht, wann das sein wird.

Dieser Sportwagen existiert aktuell also nur in der virtuellen Realität, dann wird ein Konzept entwickelt, dann könnte (hat Cupra noch nicht bestätigt) ein Serienmodell folgen. Das wird jetzt aber sicher einige Jahre dauern und nicht vor 2027 kommen.

Ich weiß auch nicht, ob dieser „Hyperkonfigurator“ am Ende nur Marketing ist, aber wir werden sehen, ob die Vorschläge der Community wirklich umgesetzt werden.

Der Cupra DarkRebel zeigt aber, dass Cupra von einem Sportwagen träumt und in diese Richtung gehen möchte. Aktuell sieht die erste Version noch sehr abstrakt aus, aber ich bin gespannt, wie der Weg zu einer möglichen Serienversion verläuft.

Eckdaten haben wir bisher noch keine, wir kennen also weder die Reichweite, noch die Leistung, noch den Preis und die Elektro-Plattform ist auch noch nicht bekannt.

