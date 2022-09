Bis zu 480 kW: China-Hersteller mit Rekord bei Elektroautos

Die 800-Volt-Systeme einiger Marken sind bisher die beste Option, wenn man ein Elektroauto schnell laden möchte. Bis zu 270 kW gibt es zum Beispiel bei Porsche. Für Xpeng war das aber nicht ausreichend, der neue G9 stellt einen Rekord auf.

Dank des Siliziumkarbid-Akkus kann der Elektro-SUV an einer S4-Ladestation von Xpeng mit bis zu 480 kW laden. Die beliebten „10 bis 80 Prozent“, die man auf einer längeren Fahrt meistens lädt, schafft der Xpeng G9 somit in stolzen 15 Minuten.

-->

In nur 5 Minuten gibt es genug Energie für weitere 200 km. Die Reichweite des G9 liegt übrigens nach China-Werten bei 700 km, es dürften also 600 km WLTP sein.

Spitzen-Ladeleistung nur mit Station

Klingt gut, hat aber natürlich einen Haken. Ihr müsst an eine Ladestation der Marke fahren und davon gibt es wenige in China. Bis Ende des Jahres sollen es 500 sein und bis 2025 peilt man ca. 2.000 S4-Ladestationen an. Man will auch nach Europa exportieren, der G9 soll auch kommen, aber es gibt noch keine Pläne für den Bau.

Doch es tut sich etwas und der Fortschritt geht verdammt schnell. Xpeng ist dabei auch kein kleines Start-up oder so, das ist ein sehr großer Hersteller aus China.

Ab Herbst: Neuer Hyundai Ioniq 5 mit mehr Reichweite kommt Seit dem Sommer kann man den neuen Hyundai Ioniq 5 konfigurieren, diesen gibt es jetzt mit einem 77,4 kWh großen Akku in der großen Version und damit knackt das Elektroauto erstmals die 500 km bei der WLTP-Reichweite (es sind 507…22. September 2022 JETZT LESEN →

-->