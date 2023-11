Black Friday im Telekom-Netz: 60 GB LTE Allnet-Flat für 14,99 Euro mtl. – ohne Anschlusspreis

Es kündigt sich aktuell ein sehr interessanter Tarif zum Black Friday an, den man durchaus als „Tarif-Knaller“ bezeichnen kann.

Zahlreiche Tarife wurden im Vorfeld des diesjährigen Black Friday bereits im Preis gesenkt. Was freenet aber heute raushaut hat es in sich und toppt alles, was wir bisher in diesem Jahr gesehen haben, zumindest, wenn man auch Wert auf das genutzte Mobilfunknetz legt und sich auch noch den Anschlusspreis sparen möchte.

So gibt es ab sofort und „nur für kurze Zeit“ (bitte wörtlich nehmen, der Tarif soll wirklich nur kurzzeitig verfügbar sein) den Tarif green LTE 60 GB mit Allnet-Flat im Telekom-Netz für nur 14,99 Euro pro Monat. Das entspricht einem Rabatt von 68 Prozent im Vergleich zum Standardpreis des Tarifs. Der Preis gilt für die gesamte Mindestlaufzeit von zwei Jahren.

Black Friday Tarif-Knaller im Telekom-Netz

Die Details des Aktionstarifs schauen wie folgt aus:

60 GB LTE Internet Flat max. 50 Mbit/s Download max. 25 Mbit/s Upload FLAT Telefonie & SMS

LTE Internet Flat Inklusive EU-Roaming

Telekom-Netz VoLTE & WLAN Call voll nutzbar

eSIM möglich

Preis: 14,99 Euro pro Monat für volle 24 Monate (statt 46,99 Euro)

pro Monat für volle 24 Monate (statt 46,99 Euro) Flexibler Vertragsbeginn möglich (bis 70 Tage in die Zukunft)

Kein Anschlusspreis statt 39,99 Euro durch SMS-Erstattung (0,19 Euro)

Wichtig: Der Anschlusspreis von 39,99 Euro wird durch freenet erstattet, wenn man innerhalb von 30 Tagen nach Aktivierung des Tarifs eine SMS mit dem Text „AG Online“ (ohne Sonderzeichen) an die Nummer 22240 sendet. Das also auf keinen Fall vergessen.

Zusätzlich erhalten alle Kunden 1 Monat waipu.tv Perfect Plus gratis dazu. Die Option hat einen Gratismonat und kostet danach 9,99€/Monat und kann monatlich gekündigt werden.

Der Tarif ist ab sofort „für kurze Zeit“ buchbar.

Zum Aktionstarif →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Tarifvergleich zu nutzen.

-->

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->