Blitzer-Apps: Geldbuße auch bei Nutzung durch andere Fahrzeuginsassen möglich

Der Bundesrat hatte bereits im Jahr 2020 der StVO-Novelle zugestimmt. Damals sollte unter anderem Klarheit beim Verbot von Blitzer-Apps geschaffen werden. Eine Lücke bliebt allerdings bestehen, die nun quasi geschlossen wurde.

Zuvor bereits war die Nutzung von sogenannten „Blitzer-Apps“ nicht rechtmäßig und wurde auch geahndet. Inzwischen ist das auch differenziert in der StVO festgeschrieben. Dort heißt es unter § 23 Abs. 1c:

Allerdings wurde mit keinem Wort erwähnt, wie es sich mit möglichen weiteren Fahrzeuginsassen verhält. Diese könnten theoretisch weiterhin solch eine App nutzen und der Fahrer davon „profitieren“. Doch das ist so einfach nicht möglich, wie das Oberlandesgericht Karlsruhe jetzt klarstellte.

Demnach begeht ein Autofahrer auch dann eine Ordnungswidrigkeit, wenn ein anderer Fahrzeuginsasse mit Billigung des Fahrzeugführers auf seinem Mobiltelefon eine App geöffnet hat, mit der vor Verkehrsüberwachungsmaßnahmen gewarnt wird.

Im Detail heißt es zur Begründung vom Gericht:

Nach den Feststellungen des Amtsgerichts fuhr der Mann am 31. Januar 2022 mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch Heidelberg. Dabei war ihm bekannt, dass auf dem in der Mittelkonsole abgelegten Smartphone seiner Beifahrerin eine „Blitzer-App“ in Betrieb war. Auf diese Kenntnis des Fahrers schloss das Amtsgericht insbesondere aus dem Umstand, dass er das Mobiltelefon bewusst zur Seite schob, als er von Polizeibeamten wegen seines auffälligen Fahrverhaltens kontrolliert wurde. Das Amtsgericht Heidelberg verhängte deswegen eine Geldbuße in Höhe von 100 Euro gegen den Autofahrer.

In seiner jetzt ergangenen Entscheidung über die Rechtsbeschwerde des Autofahrers hat das Oberlandesgericht Karlsruhe zunächst festgestellt, dass die Beweiswürdigung durch das Amtsgericht Heidelberg keine Rechtsfehler aufweist. Das Oberlandesgericht hat außerdem ausgeführt, dass ein von § 23 Abs. 1c Satz 3 der Straßenverkehrsordnung (StVO) verbotenes Verhalten nicht nur dann vorliegt, wenn der Fahrer selbst eine App zur Warnung vor Verkehrsüberwachungsmaßnahmen aktiviert hat. Verboten und bußgeldbewehrt ist vielmehr auch die Nutzung, der auf dem Mobiltelefon eines anderen Fahrzeuginsassen installierten und aktivierten „Blitzer-App“, soweit sich der Fahrer die Warnfunktion der App zunutze macht. Es bleibt deshalb bei der Geldbuße von 100 Euro für den Autofahrer.