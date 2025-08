Blue Brixx: Klemmbaustein-Adventskalender gibt es auch 2024 wieder

Das deutsche Unternehmen Blue Brixx mit Sitz im hessischen Flörsheim hat sich in der Klemmbaustein-Szene etabliert und ist einerseits zentraler Online-Shop für viele Marken wie Mould King, FunWhole oder CaDa, andererseits aber auch eigener Produzent von Klemmbaustein-Sets.

Großen Erfolg und Bekanntheitsgrad konnte das Unternehmen mit der Star Trek-Lizenz und den dazugehörigen Sets sowie der „Burg Blaustein“ erzielen, die bereits im letzten Jahr als Adventskalender umgesetzt wurden.

Blue Brixx Adventskalender: 24 Tage Klemmspaß

Dieses Jahr geht man wieder in die Offensive und kündigt eine Neuauflage der letztjährigen Adventskalender an – so wird es auch in diesem Jahr wieder den Star Trek Adventskalender und den Burg Blaustein Adventskalender geben. Im Online-Shop sind beide Artikel bereits gelistet.

Darüber hinaus ergänzen zwei weitere Sets die Adventskalender-Reihe: Auch vom Leuchtturm des Astronomen wird es eine verkleinerte Version mit 821 Klemmbausteinen geben, die sich in genau 24 Tagen ganz im Sinne eines Adventskalenders zusammenbauen lassen – das Original-Set besteht übrigens aus 6892 Klemmbausteinen.

Die andere Ankündigung betrifft einen Stargate-Adventskalender, der laut Blue Brixx „10 verschiedene ikonische Szenen aus Stargate SG-1 und Stargate Atlantis“ enthalten soll. Beide Sets sind nicht in den Blue Brixx Stores erhältlich, Preise für die beiden Adventskalender wurden noch nicht bekannt gegeben.

-->