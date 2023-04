Bluetooth: Weiterhin starkes Wachstum erwartet

Könnt ihr euch noch ein neues Technikprodukt ohne Bluetooth vorstellen? Nein? Ich auch nicht, der Chip steckt mittlerweile in Smartphones, in Smartwatches, in Autos und vielen weiteren Produkten. Laut Bluetooth SIG wurden letztes Jahr fast fünf (!) Milliarden Geräte mit Bluetooth-Funktion ausgeliefert, mal wieder ein Rekord.

In einem Markt-Update für 2023 geht man davon aus, dass es in diesem Jahr über fünf Milliarden Geräte werden und ab 2026 sollen es sogar über sieben Milliarden pro Jahr werden. Man rechnet jedes Jahr mit 9 Prozent Wachstum. Vor allem die Wearables und in diesem Fall die Smartwatches sind hier eine treibende Kraft.

Im Jahr 2027 rechnet die Bluetooth SIG mit über 635 Millionen Wearables in einem Jahr, die mit Bluetooth ausgestattet sind. Mit fast 300 Millionen Smartwatches ist diese Kategorie führend. Doch auch VR-Headsets und AR-Brillen sollen bis 2027 ein „signifikantes“ Wachstum hinlegen, das wird laut Bluetooth SIG ein Trend.

Das Bluetooth Markt-Update 2023 liefert viele spannende Zahlen und Einblicke in die Vergangenheit und Zukunft des Standards und ich kann Statistik-Nerds einen Blick in den Bericht empfehlen. Bluetooth 6 wird noch nicht erwähnt, könnte aber bald anstehen. Diesen Schritt dürfte man im Beitrag jedenfalls einkalkuliert haben.

Ist das Clubhouse-Konzept schon gescheitert? Könnt ihr euch noch an Clubhouse erinnern? Nein? Das war 2021 ein großer Hype und einige Menschen dachten, dass das eine neue Art für ein soziales Netzwerk wird. Die Idee: […]4. April 2023 JETZT LESEN →

-->