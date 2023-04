Ist das Clubhouse-Konzept schon gescheitert?

Könnt ihr euch noch an Clubhouse erinnern? Nein? Das war 2021 ein großer Hype und einige Menschen dachten, dass das eine neue Art für ein soziales Netzwerk wird. Die Idee: Live-Audio-Inhalte, bei denen jeder einsteigen und zuhören kann.

Ihr startet zum Beispiel eine kleine Gesprächsrunde und andere Nutzer steigen ein und beteiligen sich. Ein bisschen wie ein Live-Podcast. Vor allem der exklusive Zugang zu Clubhouse und die exklusive Plattform (iOS) waren zum Start attraktiv.

Clubhouse-Alternativen fast alle eingestellt

Doch dann kamen die Alternativen und so ziemlich jeder Dienst musste schnell eine Antwort parat haben. Bei Spotify war es Greenroom, was später Spotify Live wurde und jetzt wieder eingestellt wird. Andere Dienste wie Facebook, Reddit, LinkedIn und Co. haben sich seit 2021 auch schon wieder von ihren Ideen verabschiedet.

Es war ein kurzer Hype-Train, auf den viele aufgesprungen sind, der aber genauso schnell zum Stehen kam. Clubhouse versuchte noch mit einer Android-App zu reagieren und öffnete den Dienst später für alle, aber da war es schon zu spät.

Ich habe schon im Mai 2021 vermutet, dass Live-Audio-Inhalte nicht das nächste Stories-Format sind. Warum? Weil es schon Podcasts gibt und die Menschen nicht unendlich Zeit haben. Stories sind schnell konsumiert, ein Live-Podcast nicht.

Hat Clubhouse überhaupt eine Zukunft?

Meine Vermutung war aber, dass sich ein Dienst, oder wenigstens Clubhouse, an der Spitzen halten wird. Doch danach sieht es nicht aus. Clubhouse ist sehr schnell aus den Top-Charts für Android und iOS geflogen und das Interesse in den sozialen Netzwerken hat stark nachgelassen, der Dienst spielt keine relevante Rolle mehr.

Clubhouse existiert zwar noch, aber selbst ohne Konkurrenz der anderen Dienste, die ihre Investitionen fast alle wieder eingestellt haben, dominiert man keine Charts.

Mal schauen, ob Clubhouse ein Konzept findet, wie man langfristig in einer Nische existieren kann, doch ich würde früher oder später mit dem Ende rechnen und mich nicht wundern, wenn sich eine Marke den Dienst zum Schnäppchenpreis sichert.

