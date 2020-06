BMW: Komplett elektrischer 3er gesichtet

BMW hat sich nach dem i3 ein bisschen zurückgelehnt bei den Elektroautos, muss nun aber aufholen. Für 2020 steht ein BMW iX3 als elektrische Version vom BMW X3 an und für 2021 ist der BMW i4 als elektrische Version vom 4er Coupé geplant.

Doch was kommt danach? Wir wissen es nicht. Es hat mich aber gewundert, dass man erst den 4er elektrifiziert und nicht den 3er. Laut BMW ergebe das bei der aktuellen Nachfrage mehr Sinn. Was nicht heißt, dass kein elektrischer 3er von BMW kommt. Das könnte aber noch bis 2022/2023 dauern, so Autocar.

Die haben nun auch erste Bilder von einem möglichen Erlkönig veröffentlicht, was beweisen könnte, dass der komplett elektrische 3er BMW als nächstes Modell auf dem Plan steht. Sollte BMW wie bisher vorgehen, dann könnte man 2020 das erste Konzept zeigen, erste Eckdaten nennen und 2021 kommt ein finales Konzept.

Elektrischer 3er BMW bald als BMW i3?

Man kann davon ausgehen, dass sich ein elektrischer BMW unter dem BMW i4 einordnen wird, was die Performance und Ausstattung angeht. Spannend wird hier dann vor allem die Frage nach der Bezeichnung, denn den BMW i3 gibt es bekanntlich schon und dabei handelt es sich um ein komplett anderes Auto.

Vermutung: Es soll bald ein elektrischer Mini mit SUV-Optik kommen, der den i3 langfristig ablösen wird. Vom i3 selbst hat BMW laut eigenen Angaben keine neue Version geplant. Womöglich wird der BMW i3 in dieser Form ab 2020 eingestellt und 2022 oder 2023 als elektrischer 3er BMW auf den Markt kommen.

Da ist noch viel Spekulation dabei, aber es deutet sich an, dass es noch eine ganze Weile dauern wird, bis BMW eine Antwort auf das Tesla Model 3 hat. Ich gehe beim BMW i4 nämlich nicht davon aus, dass er das Model 3 direkt angreifen wird, das wird eher ein Konkurrent für das Tesla Model S oder den Porsche Taycan.

