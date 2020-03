BMW: Elektrischer 7er und eDrive Zones

BMW hat mittlerweile ebenfalls die Produktion eingestellt, allerdings gab es auch ein paar Ankündigungen im Rahmen der Bilanzpressekonferenz 2020. So hat man unter anderem bekannt gegeben, dass der nächste 7er rein elektrisch sein wird.

Das Unternehmen bleibt jedoch bei der aktuellen Strategie und glaubt an die Vielfalt der Antriebe, den kommenden 7er wird es also nicht nur elektrisch, sondern auch als Hybrid und Verbrenner (Benziner und Diesel) geben. BMW hat jedoch noch keine Details zum elektrischen 7er genannt, wir haben also keine Reichweite für euch.

Der elektrische 7er kommt nicht überraschend, auch ein elektrischer 5er hat sich vor ein paar Wochen schon angedeutet und dürfte ebenfalls zeitnah kommen. Ich gehe davon aus, dass das Unternehmen in den kommenden Monaten die ersten Konzeptfahrzeuge zeigen und man diese BMW i5 beziehungsweise BMW i7 nennen wird.

Das Beitragsbild zeigt übrigens ein älteres Konzept vom BMW i4, der geht nächstes Jahr in Produktion und kommt vor dem i5 und i7. Ich gehe aber mal davon aus, dass die neue Designsprache vom BMW i4 auch beim i5 und i7 zu sehen sein wird.

BMW führt die eDrive Zone ein

Was ich auch noch ganz interessant fand, aber schon zwei Tage alt ist: Die eDrive Zones von BMW. Das ist ein Konzept von BMW, welches bei Plug-In-Hybriden beim Erreichen einer bestimmten Zone automatisch auf einen rein elektrischen Betrieb umstellt. Das ist ein digitaler Service für die Hybrid-Modelle von BMW.

Das Auto erkennt dabei Umweltzonen und schaltet selbst auf einen emissionsfreien Betrieb um. Natürlich nur, wenn noch genügend Kapazität im Akku vorhanden ist. Falls das Navi aber erkennt, dass man sich beim Zielort in eine solche Zone begibt, dann wird der Akku entsprechend vorbereitet und die Reichweite dafür eingespart.

BMW will die Funktion im Laufe des Jahres für ausgewählte Hybrid-Modelle verteilen und unterstützt 80 Städte in Europa. Weitere Details gibt es direkt bei BMW.

