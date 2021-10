BMW iDrive: Wird der Controller zum Steuern gestrichen?

BMW hat diese Woche den neuen BMW 2er Active Tourer vorgestellt und bestätigt, dass dieser mit der neuen Version (OS 8) von BMW daher kommt. Doch es gibt im Vergleich zu den neuen Elektro-Modellen (i4 und iX) einen kleinen Unterschied.

BMW jetzt ohne den iDrive Controller

Der Controller für iDrive in der Mitte wurde gestrichen. BMW setzt laut eigenen Angaben verstärkt auf Touch und eine Spracheingabe und hat sich bei diesem 2er daher erstmals dazu entschieden, dass man das „Drehrad“ in der Mitte streicht.

BMW passt sich damit der Konkurrenz und Zeit an, denn die Innenräume werden immer minimalistischer und cleaner. Grundsätzlich finde ich das gut, aber ich muss auch sagen, dass eine Steuerung in der Mittelkonsole sehr praktisch sein kann.

Beim Mercedes-Benz EQA und BMW iX3 fand ich so eine Steuerung in der Mitte durchaus angenehm, denn nach ein paar Tagen hat man das drauf und dann kann man viele Dinge auf dem großen Display in der Mitte „blind“ mit Controller steuern.

Ich weiß noch nicht, wie ich diesen Schritt finde, da muss ich mir vorher vielleicht auch die neue OS-Version von BMW anschauen. Die alte ist natürlich voll auf den Controller ausgelegt. BMW hat bisher noch nicht final bestätigt, ob es das für den iDrive Controller war, denn beim i4 und iX findet man diesen ja bekanntlich noch.

Ich mag den neuen @BMW Active Tourer – doch. Für einen Compact Van echt fesch; und stimmig vom Design. … dass BMW aber nun endgültig den iDrive Controller über Bord wirft und nur noch Touch + Sprache anbietet: kein Fan. Für manches will ich einfach Schalter. pic.twitter.com/iivUqtDh8o — Thomas Gigold (@gigold) October 6, 2021

