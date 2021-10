Apple CarPlay soll zukünftig Fahrzeug-Funktionen steuern

Apple CarPlay spiegelt die Inhalte von eurem Smartphone auf ein Display im Auto, mehr ist nicht möglich. Ihr könnt euch also zum Beispiel damit navigieren lassen oder die Musik steuern, doch in einem Auto ist natürlich deutlich mehr möglich.

Apple CarPlay: Kommen Fahrzeug-Funktionen?

Doch laut Bloomberg möchte Apple jetzt einen großen Schritt nach vorne gehen und soll an der Integration von Fahrzeug-Funktionen arbeiten. Bedeutet: Steuerung der Klimaanlage, Sitze und vieles mehr – das Projekt nennt sich wohl „IronHeart“.

Bisher müssen die Autohersteller nur dafür sorgen, dass sie ein großes Display ins Auto packen und dann eine Schnittstelle für CarPlay einbauen. Das würde aber eine Zusammenarbeit zwischen Apple und den jeweiligen Autoherstellern bedeuten.

In den letzten Jahren hatte man nicht den Eindruck, als ob die Autohersteller darauf Lust haben, man schaue sich nur mal die Verbreitung von Wireless CarPlay an. Das gibt es schon lange, wird aber erst jetzt langsam zum Standard (nicht immer).

Ich würde diesen Schritt begrüßen, aber befürchte, dass das (falls es überhaupt kommt) noch ewig dauert. Zum einen soll die Entwicklung bei Apple derzeit noch am Anfang sein und dann werden auch die Autohersteller eine Weile benötigen.

Bei den zahlreichen Testautos nutze ich, sofern möglich, immer CarPlay nach ein paar Tests. Ich bin ein Fan dieser Funktion und würde mir so einen Schritt daher logischerweise wünschen – dann müsste man nicht immer zwischen dem UI der Autohersteller und CarPlay wechseln, das kann nämlich auch sehr nervig sein.

Diese Idee erinnert mich auch ein bisschen an Android Automotive. Hier geht man bei Google sogar noch weiter und bietet die Infotainmentsystem-Software so an, dass man gar kein Smartphone benötigt. Will Apple langfristig vielleicht auch den Weg gehen? Wir werden sehen, wie sich Projekt „IronHeart“ in Zukunft entwickelt.

Video: Warum ich Apple CarPlay nutze

