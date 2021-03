BMW iDrive: Version 8 für den BMW i4 und BMW iX vorgestellt

BMW hat diese Woche eine neue Version von iDrive präsentiert, so nennt sich das eigene OS von BMW. Der Autohersteller hat bereits bestätigt, dass wir das Update in diesem Jahr sehen werden und mit dem BMW iX gab es Ende 2020 auch schon eine Preview. Die neue Version wird auch im neuen BMW i4 zu finden sein.

Was wird sich mit Version 8 verändern? Am auffälligsten ist mit Sicherheit die neue Benutzeroberfläche, die auch optisch komplett anders aussieht. Der Fokus lag auf Grafiken und einfach dargestellten Informationen, so BMW. Für iDrive 8 hat BMW „besonders hochauflösende Grafiken“ genutzt (es ist von 200 ppi die Rede).

Die BMW ID wurde überarbeitet und kann jetzt mehr Daten speichern, die man auf Wunsch auch auf ein anderes Auto übertragen kann. Das Fahrzeug erkennt einen außerdem und man bekommt eine persönliche Begrüßung. Ebenfalls neu sind die „MyModes“, wo man als Nutzer mehrere Modi (eine Kombination aus Farben im Innenraum, Fahrverhalten, Grafiken, Motorsound und Co.) abspeichern kann.

BMW Maps steht ebenfalls im Fokus und wurde für die Elektromobilität (Laden, Parken, Reichweite, …) optimiert. Ist man mit der BMW ID angemeldet, dann lernt das Betriebssystem außerdem dazu und versucht Routen zu optimieren.

Die Klimaanlage findet man in Zukunft nur noch über das Touch-Display, sie soll aber so selten wie möglich genutzt werden müssen, da es eine smarte Steuerung der Temperatur gibt. Außerdem hat BMW auch die Hardware-Leistung unter der Haube optimiert und es gibt erneut die Option für Over-The-Air-Updates.

Eine Funktion hat man bereits zum Start ins neue Jahr angekündigt: Apple CarKey via UWB. Es ist aber noch unklar, ob BMW auch noch Android-Smartphones (Samsung kann das ja mittlerweile auch) in Version 8 von iDrive integrieren wird.

PS: Der BMW iX wird das erste Auto sein, welches 5G unterstützt.

