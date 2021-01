BMW iX unterstützt Apple CarKey via UWB

Die UWB-Technologie (Ultrabreitband), die Apple schon 2019 mit dem U1-Chip im iPhone 11 (Pro) einführte, wird bisher kaum genutzt. Das könnte sich 2021 ändern und ein Bereich werden digitale Autoschlüssel sein. BMW macht den Anfang.

Der BMW Digital Key (es handelt sich dabei um den CarKey, wenn man ein iPhone nutzt) wird mit dem BMW iX ein Upgrade bekommen. Der BMW iX soll Ende 2021 kommen und wird das erste Auto sein, welches die UWB-Technologie nutzt.

Als ich den CarKey getestet habe, da war bereits klar, dass dieser Schritt folgt, aber nun ist auch klar, dass ältere BMW-Modelle (selbst aktuell ausgelieferte) wohl nicht mit einem solchen Chip ausgestattet sind. BMW wartet lieber den iX ab.

BMW nennt das nun BMW Digital Key Plus und gibt an, dass man die Digital Key-Spezifikation 3.0 (Apple und Co. nutzen einen offenen Standard) komplett in den iX integriert hat. Es ist aber unklar, wie der Vorteil von UWB nun genau aussieht.

Was auch interessant sein wird: Samsung und Co. nutzen auch UWB (und Android wird das ab Version 12 unterstützen), wie sieht es damit aus? Ich denke, dass wir da 2021 noch einiges hören werden, denn Hyundai möchte Ende 2021 ebenfalls CarKey unterstützen. Es hat lange gedauert, jetzt setzt sich der Standard durch.

Video: Apple CarKey im Test

