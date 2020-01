BMW iNEXT: Elektroauto kommt mit 5G

BMW hat im Rahmen der Consumer Electronics Show 2020 verraten, dass man einer der ersten Autohersteller sein möchte, der 5G anbietet. Der Standard soll im BMW iNEXT verbaut sein, das Elektroauto befindet sich derzeit im Test.

Mit dem iNEXT will BMW zeigen, was aktuell technisch möglich ist, daher auch der Name für die Entwicklung. 5G ist bereits ein Thema bei Smartphones, nun bringt es BMW auch bei den Autos für die Zukunft ins Spiel.

BMW iNEXT geht 2021 in Produktion

Ein Smartphone benötigt man nicht, BMW wird eine SIM-Karte in den iNEXT integrieren. Die neue Generation der Telematik-Komponente mit 5G Technologie wird in Zusammenarbeit mit HARMAN Samsung entwickelt und von der BMW Group in die neue Bordnetzarchitektur integriert.

Der Schritt ist laut BMW notwendig, da automatisiertes Fahren ab Level 3 nur mit 5G möglich sei. Die Massenproduktion des BMW iNEXT ist für 2021 geplant, wir könnten also 2020 die offizielle Ankündigung von BWM sehen.

