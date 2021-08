BMW iX3 bekommt bereits ein Upgrade für 2022 spendiert

Der BMW iX3 ist noch gar nicht so lange erhältlich, da hat der Konzern auch schon ein Upgrade angekündigt. Das wird im Rahmen der IAA 2021 im September vor Ort in München zu sehen sein soll auch ab September in China produziert werden.

BMW setzt den Startpreis jetzt bei 67.300 Euro an und wer möchte, der kann die neue Version des BMW iX3 direkt bestellen. Technisch ändert sich jedoch nichts, der Fokus beim BMW iX3 lag in diesem Fall also auf einer überarbeiteten Optik.

Das M Sportpaket ist jetzt Standard, ebenso wie neue Felgen mit 20 Zoll. BMW hat die Optik hier und da etwas überarbeitet, wobei das eher kleine Details sind. Und die Niere wurde etwas vergrößert, damit das zum aktuellen BMW-Trend passt.

Die Leistung des BMW iX3 liegt weiterhin bei 210 kW (286 PS), es gibt eine WLTP-Reichweite von bis zu 460 km und geladen wird mit bis zu 150 kW. Ich hätte ja so langsam mit einer M-Version mit Dual-Motor gerechnet, diese gibt es immerhin auch beim BMW i4 und BMW iX, aber der BMW iX3 bleibt beim Heckantrieb.

