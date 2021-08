Audi Skysphere: Ein neues Konzept für ein Elektroauto der Zukunft

Bei Audi will man in den kommenden Tagen und Wochen zeigen, wohin die Reise in Zukunft geht. Die Designsprache wird mal wieder etwas überarbeitet und Audi wird das mit mehreren Konzepten zeigen – eines davon ist jetzt schon offiziell.

Audi Skysphere als Elektro-Roadster

Der Audi Skysphere ist ein Konzept für einen elektrischen Roadster der Zukunft, inklusive der Option auch mal ein elektrisches Cabriolet anbieten zu können. Das ist bei Elektroautos noch Mangelware, bei der Volkswagen AG aber ein Thema.

Im Sportmodus beträgt der Radstand übrigens 4,84 Meter, im GT-Modus für das autonome Fahren dann aber 5,19 Meter, um mehr Komfort zu bieten. Und ja, das ist ein sehr langes „Oberklasse“-Auto, der Fokus liegt voll und ganz auf Luxus.

Ein paar Eckdaten? Audi spricht von 465 kW Leistung, also ca. 632 PS. Man hat das Gewicht zu 60 Prozent auf die Hinterachse gepackt, das Gewicht beträgt nur 1800 kg und wir bekommen 750 Nm Drehmoment. Der 80 kWh große Akku soll im GT-Modus (der sparsamere Modus) für über 500 km Reichweite (WLTP) sorgen.

Bisher ist das nur ein Konzept, wie auch die kommenden zwei Elektroautos (Audi Grandsphere und Audi Urbansphere), aber es soll zeigen, wie sich Audi die Zukunft vorstellt. Und neben einer rein elektrischen Zukunft glaubt man ab 2025 (vorher werden wir den Roadster nicht sehen) auch an eine autonome Zukunft bei Audi.

