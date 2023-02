Geely Galaxy: Neue Marke für Elektroautos aus China

Geely dürfte den meisten mittlerweile ein Begriff sein, denn man hat in den letzten Jahren massiv in Europa aufgeholt und vertreibt Marken wie Volvo oder Polestar.

Doch Geely tritt zunehmend als eigene Marke auf und gründet immer mehr eigene Untermarken, wie zum Beispiel die Marke Zeekr von 2021. 2023 kommt eine neue Marke hinzu, denn wir werden bald die ersten Galaxy-Autos von Geely sehen.

Geely Galaxy: Angriff auf die Premium-Klasse

Zum Start von Geely Galaxy sind 7 Autos geplant, 4 Plug-In-Hybride und 3 reine Elektroautos. Den Anfang machen der Galaxy L7 (SUV) und Galaxy L6 (Limousine) als Plug-In-Hybrid und Ende folgt dann mit dem Galaxy E8 das erste Elektroauto.

Die Bilder in diesem Beitrag zeigen ein Konzept namens „Galaxy Light“, aber das dürfte die Basis für den Galaxy E8 sein. Das erinnert sehr stark an den Polestar 4, der ebenfalls für 2024 geplant ist, im Kern dürften das die gleichen Modelle sein.

Bei der Software setzt man auf ein neues Galaxy N-Betriebssystem, welches den Qualcomms Snapdragon 8155 als Basis nutzt. Die Galaxy-Reihe soll sich ebenfalls im Premium-Segment einordnen, was mich wundert, da die restlichen Elektroautos von Geely ebenfalls hier zu finden sind. Man greift also Mercedes und Co. damit an.

Mich erinnert das sehr stark an die ersten Smartphone-Jahre nach dem iPhone, als die Konkurrenz aus Asien den Weltmark für sich eroberte. Das passiert jetzt auch bei den Autos und Geely ist eine treibende Kraft dieser elektrischen Offensive.

Mal schauen, wann wir Geely Galaxy in Europa sehen werden, aber wie bei den anderen Marken von Geely sind die Plug-In-Hybride nur eine kurzfristige Lösung, denn nach den 4 Modellen wird auch das hier eine rein elektrische Automarke.

