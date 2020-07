BMW X5 mit Wasserstoff-Antrieb könnte Potenzial haben

BMW arbeitet aktuell am i Hydrogen NEXT, einem Wasserstoff-Auto, welches auf dem BMW X5 basiert. Wir haben Anfang des Jahres darüber berichtet. Laut Oliver Zipse, Chef von BMW, soll dieser dann ab 2022 in Produktion gehen.

Das Auto habe das Potenzial, um eine weitere „Säule im Portfolio von BMW“ zu sein, so Zipse. Die Brennstoffzellen will man von Toyota beziehen. BMW ist mit dieser Strategie in Deutschland aber aktuell doch recht alleine.

-->

Mercedes-Benz erteilte der Technologie im privaten Sektor in diesem Jahr eine Absage und Volkswagen setzt ebenfalls nicht auf Wasserstoff. Wir sprechen hier immer vom privaten Sektor, bei LKWs und Co. sieht das anders aus.

Wasserstoff: Zukunft im privaten Sektor?

Ich bin ehrlich gesagt auch gespannt, ob Wasserstoff im privaten Sektor eine Chance hat. Und dabei spielt es keine Rolle, ob reine elektrisch oder Wasserstoff nun „besser“ ist. Es geht auch um Kosten. Ich glaube nicht, dass BMW in dieser Transformation die Kosten für diesen Bereich tragen kann.

Die Entwicklung der Software und E-Mobilität werden teuer genug sein, viele Unternehmen (wie BMW) wollen nicht mal eine reine Plattform für E-Autos bauen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da das nötige Kleingeld übrig hat, um nebenbei noch ein komplettes Portfolio an Wasserstoff-Autos zu bauen.

Hinzu kommt, dass in ein paar Jahren die Infrastruktur für E-Autos vorhanden sein wird und die Preise sinken. Reine E-Autos sind effizienter und eine weitere Technologie (egal wie gut diese in 2-3 Jahren sein wird) wird es schwer haben.

Wir befinden uns mitten in der Zeit der Quartalsberichte und der Corona-Krise. Ich halte den BMW i Hydrogen NEXT ehrlich gesagt für ein Marketing-Projekt.

BMW i4: Werk in München wird umgebaut BMW hat heute bekannt gegeben, dass man das Werk in München für einige Wochen schließen wird. Zwischen dem 24. Juli und 4. September werden dort keine Autos produziert. Nach der Spätschicht am 23. Juli ist Schluss. BMW bereitet sich auf…22. Juli 2020 JETZT LESEN →

-->