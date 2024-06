BMW zeigt neuen X3 ohne einen elektrischen iX3

BMW hat diese Woche einen neuen BMW X3 vorgestellt, der Bestseller-SUV wird neu aufgelegt und bekommt eine frische Optik und neue Technik spendiert. Doch was dieses Mal auffällt: BMW hat noch keinen passenden BMW iX3 präsentiert.

Damit würde ich auch nicht rechnen, aber es ist anders als beim BMW 1er, bei dem es so schnell keine vollelektrische Version geben wird, der Grund dürfte der gleiche wie beim neuen BMW 3er sein. Diese beiden Autos kommen als reine Elektroautos.

Bedeutet? BMW nutzt ab 2025 die Neue Klasse, eine Plattform, deren Fokus auf Elektroautos liegt und die den Verbrenner komplett streicht. Den Anfang machen ein BMW i3 und den neuen BMW iX3 hat die Marke vor ein paar Wochen gezeigt.

Es ist also nicht so, dass BMW unzufrieden mit Elektroautos ist und daher wieder voll auf Verbrenner setzt, das Gegenteil ist der Fall. Die Elektroautos laufen so gut bei BMW, dass gewisse Modelle ab jetzt eine eigene Elektro-Plattform bekommen.

