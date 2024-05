Neuer BMW 3er: Über 100 km Reichweite vor dem ganz neuen BMW i3

BMW hat den Verbrenner neu aufgelegt und einen aktuellen 3er für 2024 gezeigt. Hier folgt die Marke aus München einem Trend, den auch andere Hersteller in den letzten Monaten gezeigt haben, denn der Plug-in-Hybrid fährt jetzt deutlich weiter.

Über 100 km sind es laut WLTP-Standard (101 km, um genau zu sein) und auf dem neuen BMW 330e wird auch der Fokus liegen. BMW hat der Limousine einen Akku mit 19,5 kWh spendiert, es handelt sich dabei laut Konzern um die „BMW Gen5“.

Wer etwas mehr Leistung (xDrive) möchte, der kommt auf 98 km Reichweite und als Kombi (Touring) sind es noch 91 km. Doch so modern und effizient die Motoren im elektrischen Bereich bei BMW auch sind, beim Laden hinkt man noch hinterher.

BMW verkündet stolz, dass man jetzt mit bis zu 11 kW laden kann, womit der Akku in etwas mehr als zwei Stunden voll ist. Dinge wie 22 kW oder gar DC-Laden, wie man es bei modernen Plug-in-Hybriden mittlerweile auch findet, fehlen hier leider.

BMW i3 kommt erst nächstes Jahr

Und wo bleibt der vollelektrische 3er von BMW, immerhin präsentiert man derzeit doch die meisten Autos mit allen Antriebsarten? Der kommt, wird allerdings mal keine Verbrenner-Basis, sondern ein reines Elektroauto mit einer eigenen Plattform.

BMW hat den i3 eingestellt, um Platz für einen elektrischen 3er mit der „Neuen Klasse“ ab 2025 zu machen, der dann vermutlich als BMW i3 bei uns bekannt sein wird. In China bietet BMW übrigens schon einen neuen BMW i3 als 3er an. Doch für uns in Deutschland will man mehr, daher wartet BMW auf die Elektro-Plattform.

Die Neue Klasse wird ab 2025 mit einem BMW i3 und BMW iX3 starten, bisher gibt es hier aber nur Konzepte. Mal schauen, ob wir da Ende 2024 noch mehr erfahren.

VW ID.1 kommt: Volkswagen bestätigt günstige Elektroautos ab 2027 Es gibt ja immer eine Debatte, ab wann man über ein „günstiges Elektroauto“ bei den Ankündigungen sprechen kann, aber bei einem Preis von ca. 20.000 Euro ist das vermutlich für […]29. Mai 2024 JETZT LESEN →

-->