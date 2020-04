Bob Iger: Weitere Kinofilme bei Disney+ möglich

Frozen 2 kam in den USA sehr schnell zu Disney+, allerdings müssen wir in Europa noch warten. Ebenso bei Onward, der Film wurde direkt von der Corona-Krise erwischt und daher kurzerhand zum digitalen Kauf angeboten und kann in den USA schon jetzt bei Disney+ gestreamt werden, sofern man dort ein Abo besitzt.

Bob Iger von Disney gab gegenüber Barrons an, dass in den kommenden Wochen mehr Filme direkt bei Disney+ erscheinen könnten. Als Beispiel nannte er Artemis Fowl, dieser Film wird nun direkt bei Disney+ zu sehen sein. Allerdings sollte man sich auch keine zu großen Hoffnungen machen, was die richtigen Blockbuster angeht.

-->

Das Unternehmen hat die wichtigen Filme aktuell nach hinten verschoben, wie zum Beispiel die der Marvel Studios. Bob Iger wollte nicht sagen, welche Filme man wohl bald bei Disney+ sehen wird, aber die „Highlights“ wird man sicher hinauszuzögern.

Immerhin geht man davon aus, dass die Menschen nach dem Sommer wieder in die Kinos strömen. Disney will sich diesen Umsatz also nicht entgehen lassen.

In terms of movies going ahead after Artemis, there may be a few more that we end up putting directly onto Disney+, but for the most part a lot of the big tentpole Disney films, we’ll simply wait for slots. In some cases we’ve announced new ones already, but later on in the calendar.