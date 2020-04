Marvel-Serien bei Disney+ sollen weiterhin 2020 kommen

Die Corona-Krise zwang Disney vor ein paar Tagen dazu, den Kinostart von Black Widow abzusagen. Mittlerweile haben wir ein neues Datum für Black Widows und nicht nur das, die Marvel Studios haben die ganze Phase 4 nach hinten verschoben.

Allerdings fehlten in der Ankündigung die Details für die ersten beiden Marvel-Serien, die bereits 2020 bei Disney+ starten sollen: „WandaVision“ (Dezember) und „Falcon an the Winter Soldier“ (August). Ob die Angabe mit dem Monat noch steht, ist unklar, aber laut Disney Frankreich sind die Serien weiterhin für 2020 geplant.

Marvel: Weitere Serien bei Disney+

Sollte das nicht klappen, würde es mit exklusiven Inhalten bei Disney+ in diesem Jahr auch eher spärlich aussehen. Die beiden Serien sind durchaus wichtig, da sie viele Marvel-Fans anlocken könnten. 2021 geht es dann mit diesen Serien weiter:

Loki (Disney+, Frühjahr 2021)

What if…? (Disney+, Sommer 2021)

Eigentlich war Hawkeye für 2021 geplant, mittlerweile wird die Serie aber für 2020 bei Disney+ gelistet. Mit Miss Marvel, Moon Knight und She Hulk sind derzeit außerdem weitere Marvel-Serien für Disney+ geplant, für die es aber noch kein Datum gibt.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich Pläne noch ändern. Bei Black Widows hat Disney immerhin auch recht lange gewartet, bis man den Film doch verschoben hat. Die Frage ist nur: Wird „Falcon an the Winter Soldier“ wirklich im August starten? Immerhin hätte Black Widow vorher laufen sollen und startet jetzt erst im November in den Kinos.

Preview: Marvel-Serien bei Disney+

