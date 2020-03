Disney+ in Deutschland gestartet

Wie geplant ist Disney+ nun in mehreren Ländern in Europa online und auch bei uns in Deutschland kann man den Streamingdienst ab sofort nutzen. Nicht wundern, Disney+ streamt mit reduzierter Streaming-Qualität, wie die anderen Anbieter derzeit auch.

Falls ihr das Angebot von Disney wahrgenommen habt, dann könnt ihr Disney+ jetzt ein Jahr nutzen. Falls nicht, dann könnt ihr jetzt bei Disney+ vorbeischauen und euch ein kostenloses Probe-Abo für 7 Tage sichern. Disney+ kostet 6,99 Euro im Monat oder 69,99 Euro pro Jahr (was dann knapp 5,80 Euro pro Monat entspricht).

Apps für Disney+ sind online

Die Apps sind mittlerweile in den jeweiligen Stores online, ich habe euch unten die App für Android und iOS verlinkt, letztes funktioniert dann auch auf dem Apple TV. Die App für den Fire TV ist ebenfalls bereits bei Amazon zu finden. Und die Disney-App für die Xbox findet ihr hier und die App für die PlayStation gibt es hier.

Disney unterstützt außerdem auch Smart TVs von Samsung (Tizen) und LG (webOS), im Support-Bereich findet ihr die Details dazu. Schaut dann einfach mal im Store auf eurem Smart TV vorbei, die Apps sollten dort ebenfalls schon online sein. Achja, im Browser kann man Disney+ natürlich ebenfalls nutzen und dort streamen.

