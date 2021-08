Bose QuietComfort 45: Neuer ANC-Kopfhörer für 350 Euro

Es hat sich bereits angedeutet, dass Bose einen neuen QC-Kopfhörer geplant hat und nach dem kurzen Ausflug zum 700er auch endlich einen richtigen Nachfolger für den QC35 plant. Und so ist es auch, es wird der Bose QC45 kommen.

Der Verkauf startet ab dem 20. September und der Preis liegt bei 349,95 Euro. Bose hat dem QuietComfort 45, so der vollständige Name, Bluetooth 5.1 spendiert, geladen wird via USB C und die Akkulaufzeit liegt bei 24 Stunden mit aktivem ANC.

Optisch tut sich nicht viel, Bose vertraut also auf das Image, welches sich der QC35 in den letzten Jahren aufgebaut hat. Die Technik wurde aber unter der Haube etwas optimiert und das ANC soll auch besser sein – das ist auch beim QC35 gut.

Es gibt natürlich eine App für Android und iOS, über die man diverse Dinge ändern kann, der Fokus liegt wieder auf dem Komfort und Bose hat hier also Feintuning betrieben, ob den alten QuietComfort-Klassiker nicht zu sehr zu verändern.

