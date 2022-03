Briefankündigung in der Post- & DHL-App: „Es ist ein Fehler aufgetreten.“

Die Briefankündigung in der Post- & DHL-App macht aktuell Probleme. Seit dem Wochenende bekommen zahlreiche, wenn nicht sogar alle Kunden, nur die Meldung: „Es ist ein Fehler aufgetreten.“

Bereits angekündigte oder neue Briefe scheinen in der App aktuell nicht zu erscheinen. Wo genau das Problem liegt, ist noch unklar. Falls ihr davon betroffen seid, wisst ihr nun zumindest, dass es nichts mit eurem Gerät, eurer App oder eurem Account zu tun hat.

Kunden, die die Briefankündigung in der App aktivieren, können sich normalerweise vorab über eingehende Briefe informieren und sich auf dem Smartphone Fotos der Briefumschläge anzeigen lassen. Bisher klappt das aber leider noch nicht aktiv per Push-Mitteilung, auch wenn in den Benachrichtigungseinstellungen die Briefankündigung bereits erwähnt wird.

